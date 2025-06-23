Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины

Военблогер Алехин призвал жителей Киева к бегству из столицы Украины

Жителей Киева и других областных центров Украины призвали к бегству или добиваться вывода военных объектов за пределы городов. Об этом заявил военный блогер Роман Алехин в своем Telegram-канале.

«Призываю киевлян и жителей других крупных городов - добивайтесь (...) запрета по использованию торговых центров и других гражданских объектов для военных целей (...) Или уезжаете подальше от таких объектов», — написал блогер.

Алехин отметил, что Вооруженные силы (ВС) России будут продолжать демилитаризацию Украины.

Ранее стало известно о нанесении массированного удара по Киеву ВС России нанесли массированный ночной удар по Киеву. Уточняется, что возможными целями удара были цеха по сборке дронов.