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12:11, 23 июня 2025Бывший СССР

Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины

Военблогер Алехин призвал жителей Киева к бегству из столицы Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жителей Киева и других областных центров Украины призвали к бегству или добиваться вывода военных объектов за пределы городов. Об этом заявил военный блогер Роман Алехин в своем Telegram-канале.

«Призываю киевлян и жителей других крупных городов - добивайтесь (...) запрета по использованию торговых центров и других гражданских объектов для военных целей (...) Или уезжаете подальше от таких объектов», — написал блогер.

Алехин отметил, что Вооруженные силы (ВС) России будут продолжать демилитаризацию Украины.

Ранее стало известно о нанесении массированного удара по Киеву ВС России нанесли массированный ночной удар по Киеву. Уточняется, что возможными целями удара были цеха по сборке дронов.

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