Звезда «Шерлока Холмса» стала ведущей «Алых парусов» в Мариуполе

Актриса Лянка Грыу назвала праздник «Алые паруса» в Мариуполе потрясающим

Российская актриса Лянка Грыу, известная по ролям в сериалах «Шерлок Холмс» и «Барвиха», стала ведущей праздника для выпускников «Алые паруса» в Мариуполе. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

По словам Грыу, все участники масштабного события навсегда запомнят школьные годы и выпускной.

«Потрясающий момент, все такие нарядные, маленькие принцессы и принцы. Видно, насколько бережно относятся друг к другу. Какое-то совсем другое поколение детей», — сказала она.

Известно, что традиционный праздник «Алые паруса» впервые состоялся в Мариуполе в 2022 году.

Ранее стало известно, что мариупольские школьники встретили «Алые паруса» на берегу Азовского моря. В празднике приняли участие более 150 выпускников.