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12:45, 24 июня 2025Ценности

19-летняя дочь известной телеведущей снялась в купальниках

Дочь телеведущей Аманды Холден Алекса Луиз Флоренс Хьюс снялась в купальниках
Мария Винар

Фото: @lexi.hughes__

Дочь известной британской актрисы и телеведущей Аманды Холден Алекса Луиз Флоренс Хьюс приняла участие в откровенной рекламной кампании. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звездной матери.

19-летняя наследница Холден снялась в слитном купальнике бирюзового цвета, который был оформлен золотистой молнией. Кроме того, девушка попозировала в синем бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с завязками на талии. Также она примерила слитный телесный купальник без бретелей.

На размещенных кадрах видно, что дочь телеведущей дополнила свои образы колье и золотыми браслетами. Вдобавок визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили волосы в высокий хвост.

Ранее сообщалось, что телеведущая Аманда Холден устроила дефиле в откровенном бикини у бассейна.

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