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04:15, 24 июня 2025Ценности

55-летняя звезда «Твин Пикса» попала в объектив папарацци в бикини

55-летняя актриса Хизер Грэм попала в объектив папарацци в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Manuele Mangiarotti / Backgrid / Legion-Media

Американская актриса Хизер Грэм попала в объектив папарацци во время отдыха на Сардинии, Италия. Снимки публикует Page Six.

55-летняя звезда популярного телесериала «Твин Пикс» искупалась в море в бикини ярко-красного цвета. На размещенных кадрах видно, что знаменитость распустила волосы, отказавшись при этом от макияжа и аксессуаров.

В марте американский режиссер и актриса Оливия Уайлд снялась в откровенном образе. 40-летняя звезда «Доктора Хауса» позировала в черном слитном купальнике на тонких бретелях, который подчеркивал ее стройную фигуру. При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

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