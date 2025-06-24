55-летняя звезда «Твин Пикса» попала в объектив папарацци в бикини

55-летняя актриса Хизер Грэм попала в объектив папарацци в бикини

Американская актриса Хизер Грэм попала в объектив папарацци во время отдыха на Сардинии, Италия. Снимки публикует Page Six.

55-летняя звезда популярного телесериала «Твин Пикс» искупалась в море в бикини ярко-красного цвета. На размещенных кадрах видно, что знаменитость распустила волосы, отказавшись при этом от макияжа и аксессуаров.

В марте американский режиссер и актриса Оливия Уайлд снялась в откровенном образе. 40-летняя звезда «Доктора Хауса» позировала в черном слитном купальнике на тонких бретелях, который подчеркивал ее стройную фигуру. При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.