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01:00, 3 марта 2025Ценности

40-летняя звезда «Доктора Хауса» снялась в купальнике

40-летняя американская актриса Оливия Уайлд снялась в черном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @oliviawilde

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда «Доктора Хауса» позировала в черном слитном купальнике на тонких бретелях, который подчеркивал ее стройную фигуру. При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

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В то же время она рассказала, что попыталась погрузиться в ванну со льдом на шесть минут, однако это стало для нее настоящим испытанием. Знаменитость подчеркнула, что не жалеет о своем опыте.

В октябре 2024 года звезда «Доктора Хауса» похвасталась прессом на прогулке. Актриса Оливия Уайлд попала в объективы папарацци после тренировки в спортзале Лос-Анджелеса.

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