40-летняя звезда «Доктора Хауса» снялась в купальнике

40-летняя американская актриса Оливия Уайлд снялась в черном купальнике

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда «Доктора Хауса» позировала в черном слитном купальнике на тонких бретелях, который подчеркивал ее стройную фигуру. При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

В то же время она рассказала, что попыталась погрузиться в ванну со льдом на шесть минут, однако это стало для нее настоящим испытанием. Знаменитость подчеркнула, что не жалеет о своем опыте.

В октябре 2024 года звезда «Доктора Хауса» похвасталась прессом на прогулке. Актриса Оливия Уайлд попала в объективы папарацци после тренировки в спортзале Лос-Анджелеса.