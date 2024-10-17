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12:15, 17 октября 2024Ценности

40-летняя звезда «Доктора Хауса» похвасталась прессом на прогулке

Фото: Hollywood To You / Star Max / GC Images

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд похвасталась прессом на прогулке. Соответствующие снимки, сделанные уличными фотографами, публикует Daily Mail.

40-летняя звезда «Доктора Хауса» попала в объективы папарацци после тренировки в спортзале Лос-Анджелеса. На кадрах она предстала в черных леггинсах и укороченном топе, сквозь который проступали соски. При этом Уайлд продемонстрировала стройное и рельефное тело.

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В руках артистка держала спортивную сумку и термос. Кроме того, звезда собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Свой образ она завершила солнцезащитными очками.

В сентябре 40-летняя звезда «Доктора Хауса» показала фигуру в спортивном фигурном топе. Актриса Оливия Уайлд прошлась перед камерой в черном комплекте из облегающего топа с асимметричными бретелями и облегающих леггинсов с высокой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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