40-летняя звезда «Доктора Хауса» показала фигуру в спортивном топе

40-летняя актриса Оливия Уайлд показала фигуру в спортивном топе и легинсах

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд показала фигуру в спортивном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 40-летнюю звезду популярного телесериала «Доктор Хаус» в черном комплекте из облегающего топа с асимметричными бретелями и облегающих легинсов с высокой посадкой, которые демонстрировали стройное рельефное тело.

Знаменитость собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки. Кроме того, на снимке видно, что Уайлд отказалась от макияжа.

Ранее в сентябре звезду «Доктора Хауса» раскритиковали в сети за наряд на прогулке. Оливия Уайлд надела твидовый костюм, состоявший из широких брюк и пиджака с золотой фурнитурой.