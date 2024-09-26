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09:04, 26 сентября 2024Ценности

40-летняя звезда «Доктора Хауса» показала фигуру в спортивном топе

40-летняя актриса Оливия Уайлд показала фигуру в спортивном топе и легинсах

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд показала фигуру в спортивном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 40-летнюю звезду популярного телесериала «Доктор Хаус» в черном комплекте из облегающего топа с асимметричными бретелями и облегающих легинсов с высокой посадкой, которые демонстрировали стройное рельефное тело.

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Знаменитость собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки. Кроме того, на снимке видно, что Уайлд отказалась от макияжа.

Ранее в сентябре звезду «Доктора Хауса» раскритиковали в сети за наряд на прогулке. Оливия Уайлд надела твидовый костюм, состоявший из широких брюк и пиджака с золотой фурнитурой.

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      Екатерина Ештокина
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