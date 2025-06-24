58-летняя Екатерина Андреева в купальнике поплавала в чане

Российская телеведущая Екатерина Андреева в купальнике поплавала в чане

Российская телеведущая Екатерина Андреева в откровенном наряде поплавала в чане. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, сидя в усыпанной фруктами и листьями бочке с горячей водой. При этом звезда надела бордовый купальник на тонких бретелях. Вдобавок она нанесла мейкап в нейтральных оттенках и распустила волосы.

В мае врач назвала возможные причины изменений во внешности Андреевой. Отмечалось, что ранее в сети обращали внимание на появившуюся отечность лица ведущей и на то, что она фотошопит свои снимки.