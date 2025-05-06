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16:47, 6 мая 2025Ценности

Врач назвала возможные причины изменений во внешности ведущей Екатерины Андреевой

Врач Пришвина: Филлеры могут быть причиной отеков лица Екатерины Андреевой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина назвала возможные причины изменений во внешности 64-летней российской телеведущей Екатерины Андреевой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Отмечается, что ранее в сети обратили внимание на появившуюся отечность лица ведущей и на то, что она фотошопит свои снимки. По словам эксперта, причин подобных отеков может несколько. Среди них — нестабильная функция щитовидной железы, чувствительность к определенным продуктам питания и косметологические вмешательства.

«В частности, после филлеров или мезотерапии лицо может выглядеть чуть припухшим, особенно если нарушен лимфоотток. Но, конечно, и нехватка сна или напряжение мышц лица — например, из-за постоянного напряжения в кадре — могут привести к задержке жидкости», — объяснила собеседница издания.

В марте Кристина Пришвина высказалась о похудении российского рэпера Басты на фоне слухов о приеме препарата «Оземпик».

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