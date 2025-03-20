Диетолог высказалась о похудении Басты на фоне слухов о приеме «Оземпика»

Диетолог Пришвина: Баста похудел с помощью правильного питания и бокса

Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина высказалась о похудении российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, на фоне слухов о приеме препарата «Оземпик». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт отметила, что исполнителю удалось скорректировать внешность естественным путем. По ее словам, он начал приводить себя в форму в 2020 году. Так, музыкант постепенно изменил режим питания, исключив из рациона сладости, хлеб и простые углеводы, а также жареное мясо. «Сейчас рэпер полностью придерживается правильного питания, основу которого составляют овощи и белок», — заявила собеседница издания.

Кроме того, изменить фигуру Басте помогли занятия боксом, способствующие сжиганию калорий, указала врач.

Ранее в марте в сети восхитились внешностью Басты на новом фото со словами «похудел жестко».

