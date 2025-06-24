Алаудинов назвал приоритетные цели СБУ

Алаудинов: Бойцы «Ахмата» являются приоритетными целями СБУ

Бойцы спецназа «Ахмат» являются приоритетными целями для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Я считаю, что мы у них стоим в приоритете. Им хочется уничтожить нас всех, но бойцы спецназа "Ахмат" у них в приоритете», — подчеркнул он.

Военнослужащий подчеркнул, что украинская спецслужба тратит огромные ресурсы на попытки уничтожить подразделение. По его словам, СБУ любыми путями пытается получить возможность доложить об уничтожении любого из командиров «Ахмата».

Ранее глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение. По его словам, цель должны были устранить в аэропорту города Жешува на юго-востоке Польши.