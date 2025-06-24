Алаудинов заявил о награжденном званием Герой Чечни украинце

Алаудинов: Званием Герой Чечни был награжден украинец из спецназа «Ахмат»

Званием Героя Чечни был награжден украинец из состава спецназа «Ахмат». Об этом рассказал руководитель спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

По словам Алаудинова, в мае он передал главе Чечне Рамзану Кадырову наградной список командиров и бойцов для присвоения к званию Героев республики.

«Вы знаете, многие были настолько сильно шокированы, и командирский состав, когда героями Чеченской Республики из 15 наград, подписанных Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, стали пятеро чеченцев, один украинец и девять русских», — рассказал Алаудинов.

Он назвал такой список бойцов и командиров истинным спецназом «Ахмат» и напомнил, что на новом флаге воинского соединения соседствуют православный крест и исламский полумесяц — это, по мнению Алаудинова, является доказательством истинного стремления к единению.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России. Россиянка стала первой женщиной, удостоенной этой награды с начала проведения специальной военной операции.