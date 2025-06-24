Арсенал с гранатометами и тротилом нашли в российской гостинице

В Петербурге сотрудник гостиницы нашел в подвале спрятанные гранатометы и тротил

В Санкт-Петербурге в подвале гостиницы «Спутник» нашли арсенал оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, сотрудник проводил обход по подвалу и обнаружил спрятанные три гранатомета, больше килограмма тротила, два ручных гранатомета и патроны разных калибров. Он обратился к руководству, после чего на место был вызван наряд Росгвардии. Хозяин арсенала устанавливается.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила заминированный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гранатометами на территории села Селидово.