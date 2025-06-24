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09:57, 24 июня 2025Силовые структуры

Трое россиян попытались подорвать газопровод

В Запорожской области ФСБ задержала трех россиян за попытку подрыва газопровода
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

В Запорожской области задержали трех россиян за попытку подрыва газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Диверсанты попались с поличным. При них, а также по адресам их проживания силовики нашли самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Задержанные признались, что с помощью взрывчатки планировали устроить взрыв газораспределительной станции.

Женщина пояснила, что решение оказать содействие украинским спецслужбам было принято после звонка знакомого. От нее требовалось переместить и хранить взрывчатые вещества, а потом принять участие в организации подрыва. Второй задержанный также признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины — он доставал из тайников объекты, собирал СВУ, а потом получал цели для уничтожения. Еще один мужчина рассказал, что таким образом хотел помочь.

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