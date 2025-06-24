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07:47, 24 июня 2025Силовые структуры

Заминированный схрон ВСУ обнаружили в селе в ДНР

ФСБ обнаружила заминированный схрон ВСУ с гранатометами в Селидово
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сотрудники силовых структур обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории села Селидово. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, тайник был подготовлен украинскими военными при отступлении. Внутри находились 26 единиц стрелкового оружия, в том числе 22 автомата Калашникова, три гранатомета, 117 гранат, 3000 патронов и одна электроимпульсная мина производства НАТО. Весь арсенал передан подразделениям Минобороны России.

Ранее сотрудники полиции задержали 46-летнего нелегального оружейника из Дзержинска Нижегородской области и показали его арсенал.

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