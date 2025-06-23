Внушительный арсенал нелегального оружейника-россиянина попал на видео

МВД показало видео внушительного арсенала нелегального оружейника из Дзержинска

Сотрудники полиции задержали 46-летнего нелегального оружейника из Дзержинска Нижегородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России и предоставили соответствующее видео.

На кадрах виден внушительный арсенал – четыре пистолета, автомат и патроны.

Всего у подозреваемого изъяли автомат, четыре похожих на пистолеты предмета, семь флаконов с порохом, более 135 патронов различного калибра, а также металлические тиски и шкатулку с инструментами для переделки оружия. При этом два пистолета не представляли опасности, а другие два были переделаны в огнестрельное оружие из сигнальных.

Автомат АК-74 оказался также переделан в боевой из охолощенного. В отношении нелегального оружейника возбуждено уголовное дело по статье 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

Решается вопрос о возбуждении дел за незаконное хранение оружия и пороха.

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