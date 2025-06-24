Пытавшиеся подорвать газопровод россияне попали на видео

ФСБ показала задержание 3 россиян, пытавшихся подорвать газопровод в Бердянске

ФСБ показала задержание троих россиян, пытавшихся подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске. Соответствующие кадры опубликовало агентство ТАСС.

Правоохранители показали, что операция по задержанию проходила зимой, ночью. Одна из фигуранток дала признательное показание. Рядом с ней силовики нашли взрывное устройство. Затем снято, как вооруженные правоохранители перелезают через забор частного дома, врываются внутрь здания и кладут на пол другого фигуранта. На видео задержанные рассказали, что доверились злоумышленникам, которые убедили их в том, что не причинят своими действиями особого вреда России.

Ранее сообщалось, что диверсанты попались с поличным. При них, а также по адресам их проживания силовики нашли самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Задержанные признались, что с помощью взрывчатки планировали устроить взрыв газораспределительной станции.