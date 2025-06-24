Автомобилист сбил электросамокатчика с раком мозга и спас ему жизнь

Daily Mail: Ирландец Маккан узнал о раке мозга благодаря аварии на дороге

35-летний ирландец Коннор Маккан уверен, что остался жив благодаря дорожной аварии, в которую попал, когда возвращался с работы на электросамокате. Свою историю он рассказал Daily Mail.

Ирландец вспоминает, что попал под колеса Range Rover в холодный вечер на скользкой дороге. Перед тем как потерять сознание, он почувствовал, что его мышцы стали работать неправильно и начали двигаться не в том направлении, в каком он хотел, а в противоположном. Позже в больнице врачи сделали обследование и сказали, что это не было иллюзией: в мозге электросамокатчика нашли злокачественную опухоль размером с грушу, которая повлияла на работу мышц.

«Если бы меня не сбила машина в тот вечер, я бы так и не узнал о болезни. В каком-то смысле сбивший меня водитель на самом деле оказал мне услугу», — отметил мужчина. По его словам, врачи провели операцию, но не смогли удалить опухоль целиком, так как побоялись задеть речевой центр. Дальнейшее лечение помогло полностью избавиться от новообразования, но спустя время опухоль опять появилась в мозге Коннора.

Сейчас он вновь проходит лечение и надеется в скором времени выйти в ремиссию.

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