«Яков и партнеры»: Вместо санкций бизнес в России стал волновать дефицит кадров

Бизнес в России стали реже волновать санкции, — вместо этого актуальной проблемой для него стал дефицит кадров. Об этом со ссылкой на исследование «CEO-барометр», подготовленное компанией «Яков и партнеры», сообщает газета «Ведомости».

В исследовании, подготовленном для Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) совместно с «Росконгрессом», «Деловой Россией» и Российским союзом промышленников и предпринимателей, приняли участие около 150 руководителей компаний из разных отраслей российской экономики, включая банковскую, IT, телеком, нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, розничную торговлю, химию, энергетику, транспорт и медицину.

Респонденты назвали главным риском для бизнеса нехватку рабочих рук (по мнению 48 процентов опрошенных). Годом ранее проблема стояла острее — за нее голосовали 60 процентов участников исследования. Чаще всего компании сталкиваются с дефицитом сотрудников IT-подразделений, квалифицированных рабочих, операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей.

Реже опрошенные называли удорожание заимствования из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в стране — 42 процента опрошенных против 38 годом ранее. На третьем месте расположилась проблема ужесточения регулирования.

Большинство респондентов (90 процентов) полагают, что ситуация улучшится или останется стабильной в следующую половину года. Оптимизм руководителей вырос с 48 процентов в 2022-м и 53 в 2024 году до 58 процентов.

В рамках ПМЭФ глава объединения малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин призвал для поддержки экономики снизить ключевую ставку до 12 процентов и разрешить компаниям активнее завозить мигрантов из дальнего зарубежья без знания русского языка. По его словам, из-за кадрового голода стоимость труда выросла в два раза, что влияет на инфляцию. Возможность привлечения иностранцев позволит бизнесу снизить зарплаты, что улучшит состояние компаний.