Большинство конгрессменов США отклонило попытку запустить импичмент Трампа

Палата представителей США отклонила попытку запустить импичмент Трампа

Палата представителей США отклонила попытку запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за нанесения ударов по Ирану без согласования с Конгрессом. Об этом сообщает CNN.

Большинство конгрессменов, 344 человека, все республиканцы и 128 демократов, проголосовали против, поддержали инициативу 79 представителей Демократической партии. Голосование происходило не по самой резолюции об импичменте, а за предложение республиканцев отложить или заблокировать ее.

Резолюцию об импичменте предложил демократ от Техаса Эл Грин. В тексте документа политик отметил, что применение силы президентом без разрешения или уведомления Конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США. По его словам, этот шаг способствует перерождению американской демократии в авторитаризм.