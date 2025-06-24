Трампу захотели предъявить импичмент из-за Ирана

Конгрессмен Грин выдвинул резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану

Конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте резолюции демократ отметил, что применение силы Трампом без разрешения или уведомления Конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США. По его словам, этот шаг способствует вырождению американской демократии в авторитаризм.

Отмечается, что Грин ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 Конституции США, согласно которому право объявлять войну делегируют Конгрессу.

Ранее Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия. Американский лидер призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня.