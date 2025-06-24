«Они не знают, какого ***** они творят!» Трамп разочаровался в Израиле из-за нарушения перемирия. Чем это грозит Ближнему Востоку?

Трамп нецензурно высказался о срыве прекращения огня между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия. Его слова приводит агентство Reuters.

Американский лидер также призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня. По его словам, израильская армия сбросила на Иран «множество бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.

По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно. Они не знают, какого ***** они творят! Дональд Трамп президент США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем, подчеркнув, что режим прекращения огня имеет бессрочный характер и будет «действовать вечно».

Однако позднее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана. Военно-воздушные силы страны были приведены в готовность перехватывать ракеты и наносить удары «там, где это необходимо, для устранения угрозы».

После атаки Ирана Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана. Уточняется, что целью атаки был один из радаров под Тегераном.

Фото: Yonatan Honig / Reuters

Трамп разочарован Израилем

Сообщения о нарушении режима прекращения огня подтвердил и сам Трамп. Он публично признал, что недоволен действиями Израиля, хотя тот является одним из ключевых политических союзников США.

И Израиль, и Иран нарушили прекращение огня. Я недоволен обеими странами, но особенно Израилем Дональд Трамп президент США

По словам американского лидера, власти Израиля «сложили оружие» сразу после того, как согласились на сделку. Глава Белого дома также подчеркнул, что ядерный потенциал Ирана якобы «полностью исчез».

После своих резких заявлений хозяин Белого дома сказал, что Израиль не будет атаковать Иран и все военные самолеты развернутся, перемирие между сторонами остается в силе.

Несмотря на снижение эскалации, телеканал CNN сообщает, что Трамп разгневан действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и состоявшийся на фоне нарушения перемирия разговор был «исключительно жестким». Об этом также сообщал портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, по словам которого премьер-министр еврейского государства согласился сократить масштаб ответного удара.

Фото: Mahmoud Illean / AP

Почему Трамп начал критиковать Израиль?

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви, Трамп, возможно, критикует Израиль и пытается сохранить режим прекращения огня, так как очень боится раскола в правящей администрации.

Он напомнил, что ранее безусловная помощь Израилю объединяла как демократов, так и республиканцев. Однако в последнее время количество скептично относящихся к Тель-Авиву и лично к Нетаньяху политиков возросло, в том числе и в администрации действующего президента.

Вызовет ли ситуация на Ближнем Востоке раскол в движении «Сделаем Америку снова великой»? Безусловно, вызовет — для Трампа и его правительства плохо, когда такие влиятельные спикеры, как Такер Карлсон и Тед Круз, публично устраивают боксерский поединок из-за Ирана Даниэль Леви президент Проекта «США — Ближний Восток» (Великобритания)

При этом эксперт указал, что Трамп не может отказаться от поддержки Израиля и его участия в вооруженных конфликтах. В частности, он обратил внимание на сохраняющееся влияние неоконсерваторов на Республиканскую партию, а также давление военно-промышленного комплекса США, который только заинтересован в эскалации на Ближнем Востоке.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Что Израиль может сделать дальше?

Леви также указал, что Израиль не хочет окончательного прекращения конфликта с Ираном и нацелен на втягивание в него США, так как премьер-министр Биньямин Нетаньяху боится потерять помощь Вашингтона в будущем. По его словам, конечная цель Израиля в конфликте с Ираном — создать региональный хаос.

«Израильская стратегия заключается в том, чтобы попытаться создать хаос. Как можно больше хаоса в этнически разнообразном, огромном Иране с населением 90 миллионов человек. Это крайне безответственно. Это опасно для региона. Мы уже видим опасности в регионе Персидского залива, которые завели нас так далеко», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что Тель-Авив стремится установить региональную гегемонию и в случае конфликта он это сможет сделать только через прямое вмешательство США. В связи с этим, резюмировал Леви, Израиль будет играть на расколе администрации Трампа и попытается продолжить конфронтацию с Ираном в будущем.

Никогда не следует недооценивать доверчивость Америки и того, как легко ее обмануть, когда дело касается международных вопросов. Они мало чего понимают в Ближнем Востоке и совершили так много ошибок в прошлом. Американцы ничему не научились Даниэль Леви президент Проекта «США — Ближний Восток» (Великобритания)