Трамп назвал срок действия перемирия между Ираном и Израилем

Трамп: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем будет действовать вечно

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном бессрочный и будет «действовать вечно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает телеканал NBC News.

«Я думаю, что прекращение огня между Ираном и Израилем бессрочно. Оно будет длиться вечно», — отметил глава Белого дома.

Также журналисты задали вопрос, закончились ли боевые действия окончательно, на что американский лидер ответил положительно. По мнению Трампа, Иран и Израиль «не будут когда-либо снова атаковать друг друга».

Ранее телеканал Press TV сообщил о начале прекращения огня между Ираном и Израилем. Эту информацию впоследствии подтвердил сам Трамп, призвав обе стороны не нарушать перемирие.