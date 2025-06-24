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08:40, 24 июня 2025Мир

Трамп назвал срок действия перемирия между Ираном и Израилем

Трамп: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем будет действовать вечно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном бессрочный и будет «действовать вечно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает телеканал NBC News.

«Я думаю, что прекращение огня между Ираном и Израилем бессрочно. Оно будет длиться вечно», — отметил глава Белого дома.

Также журналисты задали вопрос, закончились ли боевые действия окончательно, на что американский лидер ответил положительно. По мнению Трампа, Иран и Израиль «не будут когда-либо снова атаковать друг друга».

Ранее телеканал Press TV сообщил о начале прекращения огня между Ираном и Израилем. Эту информацию впоследствии подтвердил сам Трамп, призвав обе стороны не нарушать перемирие.

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