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08:20, 24 июня 2025Мир

Трамп объявил о старте перемирия между Ираном и Израилем

Трамп заявил, что режим прекращения огня между Ираном и Израилем вступил в силу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем официально вступил в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ВСТУПИЛО В СИЛУ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!» — написал американский лидер.

Ранее об этом объявил иранский телеканал Press TV. «Режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак Ирана на израильскую территорию», — говорится в сообщении.

До этого Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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