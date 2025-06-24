Трамп объявил о старте перемирия между Ираном и Израилем

Трамп заявил, что режим прекращения огня между Ираном и Израилем вступил в силу

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем официально вступил в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ВСТУПИЛО В СИЛУ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!» — написал американский лидер.

Ранее об этом объявил иранский телеканал Press TV. «Режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак Ирана на израильскую территорию», — говорится в сообщении.

До этого Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

