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08:19, 24 июня 2025Мир

В Иране объявили о прекращении огня с Израилем

Press TV: Началось прекращение огня между Ираном и Израилем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sina Drakhshani / Unsplash

Начался режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

«Режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак Ирана на израильскую территорию», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию, призвав обе стороны не нарушать перемирие.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

При этом глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что на тот момент не было никакого соглашения о прекращении огня или военных операций с Израилем. Он отметил, что если израильская сторона прекратит «агрессию» не позднее 04:00 утра по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.

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