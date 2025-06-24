В Иране объявили о прекращении огня с Израилем

Press TV: Началось прекращение огня между Ираном и Израилем

Начался режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

«Режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак Ирана на израильскую территорию», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию, призвав обе стороны не нарушать перемирие.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

При этом глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что на тот момент не было никакого соглашения о прекращении огня или военных операций с Израилем. Он отметил, что если израильская сторона прекратит «агрессию» не позднее 04:00 утра по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.