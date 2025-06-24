Глава МИД Ирана Аракчи заявил об отсутствии соглашения с Израилем

Глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети X проинформировал, что пока нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций с Израилем. Однако если Тель-Авив прекратит «агрессию» не позднее 04:00 утра по местному времени (03:30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.

«На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий», — подчеркнул он.

Аракчи также добавил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

Ранее глава США Дональд Трамп в соцсетях написал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По словам политика, первым огонь прекратит Иран, Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов.

Помимо этого, политик выразил благодарность Израилю и Ирану за «стойкость, мужество и интеллект», которые позволили завершить войну.