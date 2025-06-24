Израиль атаковал Тегеран

Fars: ЦАХАЛ атаковала Тегеран, в городе работает система ПВО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Тегеран, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило агентство Fars.

Предварительно, израильские истребители пытаются атаковать базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенную к востоку от столицы Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. Американский лидер подчеркнул, что по истечении 24 часов перемирие должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

