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01:54, 24 июня 2025Мир

Израиль атаковал Тегеран

Fars: ЦАХАЛ атаковала Тегеран, в городе работает система ПВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Тегеран, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило агентство Fars.

Предварительно, израильские истребители пытаются атаковать базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенную к востоку от столицы Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. Американский лидер подчеркнул, что по истечении 24 часов перемирие должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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