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15:05, 24 июня 2025Мир

Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

Axios: Трамп позвонил Нетаньяху и попросил его отменить удар по Ирану
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его отменить удар по Ирану. Об этом в социальной сети X сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

В ответ на просьбу американского лидера Нетаньяху сказал, что не может отменить удар и что необходим ответ на нарушение режима прекращения огня.

«В итоге было принято решение значительно сократить масштабы нанесения удара», — говорится в публикации.

Уточняется, что Израиль решил не наносить удары по большому количеству целей, но атаковать тольку одну из них.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия. Он также призвал Израиль «успокоиться» и обвинил страну в сбросе «множества бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.

Спустя некоторое время Трамп заявил, что Израиль не будет атаковать Иран. По его словам, все военные самолеты развернутся, а перемирие между сторонами останется в силе.

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