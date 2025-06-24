Израиль послушался Трампа

Трамп: Израиль не будет атаковать Иран и разворачивает свои самолеты

Израиль не будет атаковать Иран, и все военные самолеты развернутся, перемирие между сторонами остается в силе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Израиль не собирается нападать на Иран. Все их самолеты развернутся и вернутся домой, выполнив дружественный «воздушный привет» Тегерану. Никто не пострадает, перемирие в силе!», — подчеркнул американский лидер.

Также портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил, что Трамп созванивался с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и просил его отказаться от дальнейших атак по иранской территории, но глава правительства согласился лишь сократить масштаб удара, атаковав одну цель в Иране.