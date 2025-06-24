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13:52, 24 июня 2025Мир

Трамп разочаровался в Израиле и Иране

Трамп: И Израиль, и Иран нарушили режим прекращения огня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня. О своем недовольстве заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«И Израиль, и Иран нарушили прекращение огня. Я недоволен обеими странами, но особенно Израилем», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, власти Израиля «сложили оружие» сразу после того, как согласились на сделку. Глава Белого дома также подчеркнул, что ядерный потенциал Ирана якобы «полностью исчез».

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана. Военно-воздушные силы страны были приведены в готовность перехватывать ракеты и наносить удары «там, где это необходимо, для устранения угрозы».

При этом генштаб Вооруженных сил (ВС) Ирана опровергает нанесение удара по Израилю после введения режима прекращения огня.

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