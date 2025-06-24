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11:05, 24 июня 2025Мир

Израиль пообещал Ирану ответ за нарушение прекращения огня

Министр обороны Израиля дал указание ЦАХАЛ ответить Ирану за нарушение перемирия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Министр обороны Израэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дать «решительный ответ» Ирану за нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Министр Кац заявил, что он дал указание ЦАХАЛ "решительно" отреагировать на нарушение Ираном режима прекращения огня, нанеся интенсивные удары по целям в самом центре Тегерана», — отмечается в материале.

По данным издания, две баллистические ракеты были выпущены по Израилю со стороны Ирана «после того, как должен был вступить в силу режим прекращения огня». Сообщается, что обе ракеты были перехвачены.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана. Военно-воздушные силы страны были приведены в готовность перехватывать ракеты и наносить удары «там, где это необходимо, для устранения угрозы».

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