Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:37, 24 июня 2025Мир

Израиль заявил о новой атаке Ирана после перемирия

В ЦАХАЛ заявили, что зафиксировали новый пуск ракет со стороны Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль зафиксировал новый запуск ракет со стороны Ирана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад на севере Израиля заработали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону израильской территории. ЦАХАЛ призывает население следовать инструкциям Командования тыла», — отмечается в сообщении.

Также в настоящее время военно-воздушные силы (ВВС) Израиля «готовятся перехватывать ракеты и наносить удары там, где это необходимо, для устранения угрозы».

Ранее неназванный израильский чиновник назвал условие действия режима прекращения огня между Израилем и Ираном. По его словам, перемирие будет оставаться в силе, если обе стороны будут его соблюдать.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что принял инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня с Ираном. При этом он подчеркнул, что в случае несоблюдения договоренностей страна «решительно» отреагирует на любое нарушение перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль пообещал Ирану ответ за нарушение прекращения огня

    Обучение на инженера в России резко подорожало

    В Днепропетровске произошел взрыв

    Водитель сбил на машине мужчину и случайно спас ему жизнь

    Освежевавшие барана на детской площадке в Москве мигранты поплатятся выселением

    Тройная расправа в российской школе раскрылась спустя 20 лет

    Иран пожаловался на утренние удары Израиля

    Трансляция про Гитлера на российской парковке вызвала интерес полиции

    Миллиардер Безос устроил полуголую вечеринку на фоне протестов из-за свадьбы

    Оценены последствия потери Сум для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости