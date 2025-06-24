В Израиле назвали условие соблюдения перемирия с Ираном

Axios: Израиль будет соблюдать перемирие, если Иран сделает то же самое

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном будет оставаться в силе, если все стороны будут его соблюдать. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Перемирие с Ираном будет действовать, если все стороны будут его соблюдать», — заявил агентству израильский чиновник.

Ранее Трамп объявил о начале режима прекращения огня в ирано-израильском конфликте, призвав обе стороны не нарушать его. Он также заявил, что перемирие имеет бессрочный характер и будет «действовать вечно».

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак Ирана на израильскую территорию.