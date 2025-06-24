Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил прекращение огня с Ираном

Израиль принял инициативу о двустороннем прекращении огня с Ираном. Об этом этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

«В связи с достижением стратегических целей операции "Народ как лев" в Иране, и в полном согласовании с президентом [США Дональдом] Трампом, Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня», — отметил глава израильского правительства.

Нетаньяху поблагодарил США за «поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы» и добавил, что в случае несоблюдения договоренностей Израиль «решительно» отреагирует на любое нарушение перемирия.

Офис премьер-министра сообщил, что Нетаньяху «в ближайшее время сделает дополнительное заявление» по ситуации.

Ранее 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак Ирана на израильскую территорию. Впоследствии эту информацию подтвердил американский лидер, который также призвал обе стороны не нарушать перемирие.