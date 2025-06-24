Трамп пригрозил Израилю

Трамп: Продолжение ударов Израиля по Ирану станет серьезным нарушением перемирия

Продолжение Израилем ударов по Ирану станет серьезным нарушением перемирия. С таким заявлением на своей странице в соцсети Truth Social выступил президент США Дональд Трамп.

«Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это станет серьезным нарушением [режима прекращения огня]», — написал американский лидер.

Израиль «должен успокоиться», подчеркнул Трамп, в противном случае Вашингтону придется вмешаться. «Либо я заставлю их это сделать», — добавил хозяин Белого дома.

Ранее иранский Высший совет национальной безопасности заявил, что Иран победил Израиль, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию.