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14:09, 24 июня 2025Мир

Трамп пригрозил Израилю

Трамп: Продолжение ударов Израиля по Ирану станет серьезным нарушением перемирия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Продолжение Израилем ударов по Ирану станет серьезным нарушением перемирия. С таким заявлением на своей странице в соцсети Truth Social выступил президент США Дональд Трамп.

«Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это станет серьезным нарушением [режима прекращения огня]», — написал американский лидер.

Израиль «должен успокоиться», подчеркнул Трамп, в противном случае Вашингтону придется вмешаться. «Либо я заставлю их это сделать», — добавил хозяин Белого дома.

Ранее иранский Высший совет национальной безопасности заявил, что Иран победил Израиль, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию.

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