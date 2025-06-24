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14:08, 24 июня 2025Мир

Трамп захотел успокоить Израиль

Трамп заявил, что должен успокоить Израиль
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Израиль должен успокоиться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что в противном случае заставит Тель-Авив это сделать, передает Reuters.

«Израиль должен успокоиться, либо я заставлю их это сделать. Посмотрим, смогу ли я остановить это», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Трамп пригрозил Израилю, что если он продолжит наносить удары по Ирану, это станет «серьезным нарушением перемирия».

Ранее президент США выразил разочарование обеими сторонами конфликта, но особенно он оказался недоволен Израилем.

Также Трамп по достижении соглашения о перемирии заявил, что режим прекращения огня имеет бессрочный характер и будет «действовать вечно».

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