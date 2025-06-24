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13:31, 24 июня 2025Мир

Иран заявил о победе над Израилем

Совет нацбезопасности Ирана заявил, что заставил Израиль признать поражение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран победил Израиль, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности исламской республики, передает агентство IRIB.

«Божественным даром... была победа, заставившая врага сожалеть о содеянном, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию», — говорится в заявлении совета нацбезопасности Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

По информации The Washington Post, Иран согласился с предложением США вернуться к переговорам по ядерной программе после прекращения огня со стороны Израиля.

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