Британия выставила требование Ирану

Британский министр Кайл: Призываю Иран вернуться к политическому процессу

Великобритания призвала Иран воспользоваться перемирием с Израилем и вернуться к переговорам с международным сообществом. Об этом заявил британский министр науки, инноваций и технологий Питер Кайл, передает Bloomberg.

«Ключевое сейчас — это период деэскалации. Призываю Иран использовать эту по-настоящему исключительную возможность и вернуться к политическому процессу», — отметил Кайл.

Также он подчеркнул, что Британия и ее союзники не допустят появления у Ирана ядерного оружия. При этом Кайл добавил, что страна регулярно подвергается кибератакам с иранской стороны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в соцсетях указал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».