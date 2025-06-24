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08:13, 24 июня 2025Мир

Британия выставила требование Ирану

Британский министр Кайл: Призываю Иран вернуться к политическому процессу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Питер Кайл

Питер Кайл. Фото: Jaimi Joy / Reuters

Великобритания призвала Иран воспользоваться перемирием с Израилем и вернуться к переговорам с международным сообществом. Об этом заявил британский министр науки, инноваций и технологий Питер Кайл, передает Bloomberg.

«Ключевое сейчас — это период деэскалации. Призываю Иран использовать эту по-настоящему исключительную возможность и вернуться к политическому процессу», — отметил Кайл.

Также он подчеркнул, что Британия и ее союзники не допустят появления у Ирана ядерного оружия. При этом Кайл добавил, что страна регулярно подвергается кибератакам с иранской стороны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в соцсетях указал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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