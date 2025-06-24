«Человек-лавандовый раф» восхитился камышами в российском городе

Блогер Василенко восхитился камышами в Ростове-на-Дону

Российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «человек-лавандовый раф», восхитился природой в Ростове-на-Дону. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Всиленко опубликовал видео из поезда, на котором показал открывшийся из окна вид на выезде из российского города. Он признался, что особенно любит смотреть на это место. Бизнесмен отметил красоту реки, местного заката и растений.

«Убегающая вдаль река, красивый закат, камыш, река, лето! Хорошего вечера друзья!» — написал Василенко.

Ранее стало известно, в какую сумму обойдется выступление Василенко на корпоративе. Блогер заявил, что готов в течение часа читать стихотворения русских поэтов для гостей за два миллиона рублей.