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21:43, 24 июня 2025Экономика

Названы признаки неосвоенного дачного участка

Юрист Хаминский: Хлам и сорняки являются признаками неосвоенного дачного участка
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

После введения закона об освоении земельных участков многие дачники задались вопросом, как оградить себя от штрафов. Признаки, по которым можно распознать неиспользуемый садовый участок, агентству РИА Новости назвал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Неосвоенным закон называет тот участок, больше половины которого занято отходами. Зарегистрированные постройки при этом на нем отсутствуют. Также бесхозным признается садовый, огородный либо приусадебный участок, более половины которого покрыто сорняками. Высота растений должна превышать метр, сама территория должна пребывать в таком состоянии в течение года.

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О неосвоенности также говорят разросшиеся деревья и кустарники неблагоустроенного вида. На освоение участка, как напоминает юрист, дачникам дается три года. В противном случае предусматривается штраф в размере от 1 до 1,5 процента от кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Кроме того, в качестве крайней меры закон допускает конфискацию участка и его продажу на торгах.

Ранее в Госдуме дачников предупредили о многотысячных штрафах за неправильное сжигание мусора на участке. Как уточняется, для этого требуется обустроить специальный котлован или использовать металлическую емкость. Разжигать огонь необходимо на безопасном расстоянии от зданий, леса и других объектов.

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