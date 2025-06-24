Дачникам напомнили о важности регистрировать некоторые постройки

Юрист Пустовит: Дачные постройки с фундаментом надо регистрировать в Росреестре

Жилые дома, а также гаражи, сараи, теплицы, бани и сауны с фундаментом необходимо регистрировать в Росреестре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юристов.

Регистрации подлежат постройки, которые отвечают признакам недвижимого имущества — это постройки с фундаментом, которые невозможно перенести без ущерба их назначению, разъяснил управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

Постройки со сборно-разборной конструкцией, малые архитектурные формы (беседки, навесы без фундамента), регистрировать не нужно, добавила руководитель практики договорного и корпоративного права бюро адвокатов «Де-юре» Елена Тимошенко. Также регистрации не подлежат заборы.

Ранее в Росреестре заверили, что изъятие неиспользующихся земельных участков будет лишь самой крайней мерой, а собственникам дадут время и возможность устранить нарушения. Одним из признаков такого участка выступает захламление более половины его территории.