Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:01, 24 июня 2025Культура

Данила Козловский сыграет главную роль в постановке Театра Ермоловой

Актер Данила Козловский сыграет Чуковского в новой постановке Театра Ермоловой
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Актер Данила Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра имени Ермоловой. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В спектакле артист сыграет Корнея Чуковского — русского поэта, литературоведа и критика. Чуковский обрел особую известность как автор детской литературы, в том числе знаменитых сказок «Бармалей», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит» и других. Известно, что премьера постановки, приуроченной к столетию его произведений, состоится в сентябре 2025 года.

«"Чуковский" — сказка для взрослых. Она об обратной стороне славы и всенародной любви», — пояснил автор идеи и режиссер Савва Савельев.

В мае Козловский устроил бесплатный показ моноспектакля «Фрэнк» для близких людей и представителей благотворительных организаций. До этого актер, критиковавший проведение специальной военной операции (СВО), не давал спектаклей в России на протяжении трех лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России сделали вывод из мятежа Пригожина

    Российской экономике спрогнозировали двукратное замедление роста

    Психолог раскрыла способ справиться с усталостью

    Россиянка описала полет в бизнес-классе лучшей авиакомпании фразой «как будто в рекламе»

    Российская нефть подорожала

    Буланова попала в книгу рекордов России

    В российском регионе арестован подросток за жестокую расправу над ребенком

    Данные о снабжении Гитлера оружием Советским Союзом накануне войны оказались фейком

    Германский беспилотник POLARIS Spaceplanes получит ударные ракеты IRIS-T

    Еще один российский регион отключил мобильный интернет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости