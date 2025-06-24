Данила Козловский сыграет главную роль в постановке Театра Ермоловой

Актер Данила Козловский сыграет Чуковского в новой постановке Театра Ермоловой

Актер Данила Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра имени Ермоловой. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В спектакле артист сыграет Корнея Чуковского — русского поэта, литературоведа и критика. Чуковский обрел особую известность как автор детской литературы, в том числе знаменитых сказок «Бармалей», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит» и других. Известно, что премьера постановки, приуроченной к столетию его произведений, состоится в сентябре 2025 года.

«"Чуковский" — сказка для взрослых. Она об обратной стороне славы и всенародной любви», — пояснил автор идеи и режиссер Савва Савельев.

В мае Козловский устроил бесплатный показ моноспектакля «Фрэнк» для близких людей и представителей благотворительных организаций. До этого актер, критиковавший проведение специальной военной операции (СВО), не давал спектаклей в России на протяжении трех лет.