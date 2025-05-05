Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:29, 5 мая 2025Культура

Козловский высказался после первого за три года спектакля в России

Осудивший СВО Данила Козловский выступил в России впервые за три года
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актер Данила Козловский поблагодарил зрителей после спектакля в Москве. Публикацию он разместил в личном Telegram-канале.

«В зале были родители, близкие и любимые люди. Это был очень важный и особенный зал. Невероятный день», — написал актер.

3 мая, в день своего 40-летия, артист устроил бесплатный показ моноспектакля «Фрэнк» для близких людей и представителей благотворительных организаций. 20 июня Козловский вновь выступит в Москве для широкой аудитории. Известно, что все билеты на мероприятие были раскуплены за сутки. До этого обвиненный в осуждении проведения специальной военной операции (СВО) актер не давал спектаклей в России на протяжении трех лет.

В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить Козловского на экстремизм, дискредитацию армии и иностранное финансирование. Он заявил, что актер живет в США и критически высказывался об СВО. Общественник предположил, что артист может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу. В феврале 2025-го Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой ФПБК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

    В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

    Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

    На Украине арестовали бывшего замглавы офиса Зеленского

    Министр МВД Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия

    Россиянина задержали за призывы к террористической деятельности

    Скандальному кандидату в президенты Польши пригрозили лишением иммунитета

    Иран заявил о готовности провести встречу с «евротройкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости