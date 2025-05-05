Козловский высказался после первого за три года спектакля в России

Осудивший СВО Данила Козловский выступил в России впервые за три года

Актер Данила Козловский поблагодарил зрителей после спектакля в Москве. Публикацию он разместил в личном Telegram-канале.

«В зале были родители, близкие и любимые люди. Это был очень важный и особенный зал. Невероятный день», — написал актер.

3 мая, в день своего 40-летия, артист устроил бесплатный показ моноспектакля «Фрэнк» для близких людей и представителей благотворительных организаций. 20 июня Козловский вновь выступит в Москве для широкой аудитории. Известно, что все билеты на мероприятие были раскуплены за сутки. До этого обвиненный в осуждении проведения специальной военной операции (СВО) актер не давал спектаклей в России на протяжении трех лет.

В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить Козловского на экстремизм, дискредитацию армии и иностранное финансирование. Он заявил, что актер живет в США и критически высказывался об СВО. Общественник предположил, что артист может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу. В феврале 2025-го Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой ФПБК.