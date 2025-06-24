Москвички подверглись домогательствам на Китай-городе, Покровке и Чистых Прудах

Девушки подверглись домогательствам в центре Москвы — горожанки заявили в полицию о приставании прохожих мужчин на Китай-городе, в районе Покровки и Чистых Прудов, а также на Тверской улице. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, одну из москвичек схватили за ягодицы на Китай-городе. Когда пострадавшая пришла в отделение полиции подавать заявление, там, по ее словам, находилась другая девушка, попавшая в аналогичную историю, но уже на Тверской.

Обе горожанки рассказали, что мужчины нападали на них неожиданно и пытались фиксировать свои действия на камеру.

Еще одна подвергшаяся домогательству подчеркнула, что ей удалось пообщаться с обидчиком. Тот заявил, что хотел испытать на ней новый опыт.

Комментарии по ситуации от столичных правоохранителей пока не поступали.

Ранее сообщалось, что в Твери возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, напавшего на отказавших ему в знакомстве девушек.