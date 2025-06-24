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11:24, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал о пробовавших мочу пациентов врачах

Мясников заявил, что раньше врачи пробовали мочу пациентов с сахарным диабетом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что раньше врачи пробовали мочу пациентов на вкус, чтобы поставить диагноз. Выпуск с рассказом доктора доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, у больных сахарным диабетом моча может быть сладкой. «И, кстати, не так давно врач определял сахарный диабет по вкусу мочи пациента. Вот у нас работа была. Я бы тоже во врачи не пошел. Это обязательно было. Попробовать мочу на вкус — святое дело», — порассуждал Мясников.

При этом врач добавил, что, например, по сладкому вкусу во рту определять, если ли сахарный диабет, нельзя. Мясников назвал такой способ диагностики преступлением против себя.

Ранее Мясников предупредил людей старше 50 лет, что они могут не дожить до старости. По его словам, эта категория людей мало занимается физической нагрузкой.

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