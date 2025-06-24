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12:44, 24 июня 2025Силовые структуры

Двое россиян организовали крупную нарколабораторию в арендованном доме

Под Петербургом ликвидировали крупную нарколабораторию с химическими реактивами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Под Санкт-Петербургом ликвидировали крупную нарколабораторию с химическими реактивами. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ.

По данным ведомства, оперативники накрыли подпольную нарколабораторию в Сертолово. Злоумышленники арендовали для этого дом. В ходе обыска было изъято несколько контейнеров с порошкообразным и кристаллическим веществами. По результатам экспертизы было установлено, что это наркотическое вещество альфа-РVР общей массой 6,8 килограмма. Также изъяты колбы с сырьем, канистры с реактивами, специальное оборудование и упаковочный материал. Задержаны два злоумышленника.

В общей сложности изъято около 45 килограммов запрещенных веществ. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что выращивавшего коноплю российского чиновника отпустили на свободу.

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