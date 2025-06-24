Развеяны главные мифы об экстренной контрацепции

Гинеколог Ерофеева: Экстренная контрацепция не обладает абортивным действием

Главные мифы об экстренной контрацепции связаны с их переносимостью и влиянием на фертильность. Однако, как показал опрос фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», большинство женщин нормально перенесли прием этих препаратов, а у 36,9 процента респонденток затем наступила запланированная беременность. Средства экстренной контрацепции полностью безопасны, не обладают абортивным действием и не могут помешать женщине забеременеть в дальнейшем, заявила гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в ходе встречи, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

По результатам опроса «Гедеон Рихтер», 78,1 процента женщин, прибегавших к экстренной контрацепции, нормально перенесли прием препаратов. Еще 18,5 ответили, что в целом применение экстренных контрацептивов прошло нормально, но были некоторые побочные эффекты. Только 2,7 процента респонденток заявили, что перенесли экстренную контрацепцию плохо, а 0,6 процента указали на серьезные побочные эффекты.

По словам Ерофеевой, принцип действия любой гормональной контрацепции, в частности, экстренной контрацепции, заключается в имитации беременности — периода, когда не наступает овуляция, а, значит, исключено оплодотворение яйцеклетки. «Поэтому появление в организме даже незначительного количества избыточного прогестерона вызывает эффекты, похожие на ранние сроки беременности — подташнивание, головокружение, плохое самочувствие», — отметила эксперт ВОЗ, комментируя результаты опроса. Ни один из этих побочных эффектов не требует лечения, а их проявление входит в статистическую погрешность, добавила гинеколог.

Сделать аборт, используя средства экстренной контрацепции, также невозможно, поскольку синтетический аналог прогестерона воздействует исключительно на блокирование овуляции.

Но даже если женщина, не знавшая о беременности, примет препарат, то негативного влияние на эмбриональное развитие не будет, продолжила Ерофеева. Дело в том, что уровень прогестерона в организме женщины достигает пика во время беременности, поэтому, по словам гинеколога, в советское время с помощью экстренной контрацепции врачи, наоборот, удерживали беременности женщин с угрозой прерывания.

Кроме того, Ерофеева объяснила, что при применении экстренной контрацепции воздействие на репродуктивную систему происходит только в одном цикле, а сам препарат быстро выводится из организма. В следующем цикле овуляция возвращается и женщина снова может забеременеть, поэтому на фертильность эти препараты никак не влияют, уточнила гинеколог.

Использование экстренной контрацепции позволяет отодвинуть овуляцию либо заблокировать ее полностью только в этом цикле — не навсегда, не на всю оставшуюся жизнь, потому что дозы препарата, о котором мы говорим, микроскопические, но их достаточно для того, чтобы овуляция не произошла, либо произошла после незащищенного сексуального контакта Любовь Ерофеева гинеколог, эксперт ВОЗ

Как показало исследование «Гедеон Рихтер», российские женщины в целом хорошо осведомлены о ситуациях, когда может применяться экстренная контрацепция. Почти 62 процента женщин, которые приняли участие в опросе, хоть раз в жизни прибегали к экстренной контрацепции. Примерно треть опрошенных знают, что эффективность препарата ограничивается тремя днями, еще 61,2 процента респондентов ответили, что принять экстренную контрацепцию нужно как можно раньше после незащищенного полового акта. Опрос проводился с мая по июнь 2025 года, участие в нем приняли 1,3 тысячи ведущих половую жизнь женщин в возрасте от 18 до 45 лет из всех федеральных округов России.