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12:56, 24 июня 2025Силовые структуры

Экс-замглавы Минобороны Иванов подтвердил наличие поводов для уголовного преследования

Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил, что его есть за что судить
Варвара Митина (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов подтвердил, что поводы для его уголовного преследования есть, однако никак не за растрату 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывод более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом пишет ТАСС.

Во время последнего слова Иванов напомнил, что за приобретение паромов он получил государственную награду, а потом следователи квалифицировали его действия как преступление. Он также подчеркнул, что вывод денег из «Интеркоммерца» не имеет к нему никакого отношения. Экс-замминистра и его бывший подчиненный Антон Филатов попросили суд вынести справедливое решение.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 14 с половиной лет лишения свободы для Иванова.

Тимур Иванов занимал должность замминистра обороны с 2016 по 2024 год. Он был задержан 23 апреля 2024 года. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела.

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