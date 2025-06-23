Для экс-замглавы Минобороны Иванова запросили срок по делу о многомиллионной растрате

Гособвинение запросило 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Иванова

Гособвинение запросило 14 с половиной лет лишения свободы для бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению прокурора, отбывать наказание Иванов должен в колонии общего режима. Процесс проходит в закрытом режиме.

Этот срок запросили по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. В отношении него возбуждено еще три уголовных дела. Иванова обвиняют в особо крупной растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Также экс-замминистра обороны России обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. 21 июня стало известно, что Иванов стал фигурантом еще одного дела о получении взятки. В этот раз на сумму более 152 миллионов рублей.

Тимур Иванов занимал должность замминистра обороны с 2016 по 2024 год. Он был задержан 23 апреля 2024 года.