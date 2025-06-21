Экс-замглавы Минобороны Иванова обвинили еще в одной взятке на 152 миллиона

Экс-замглавы Минобороны Иванов стал фигурантом еще одного дела о взятке

В отношении бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки на сумму более 152 миллионов рублей, сообщает в субботу, 21 июня, ТАСС.

Кроме того, согласно материалам, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ, было возбуждено в отношении совладельца строительной компании «Олимпстрой» Александра Фомина, который фигурирует и в другом деле Иванова.

ТАСС уточняет, что новое дело в отношении Иванова по части 6 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») УК РФ было возбуждено в конце мая.

Тимур Иванов, занимавший должность замминистра обороны с 2016 по 2024 год, был задержан 23 апреля прошлого года. В отношении него было возбуждено три уголовных дела. Иванова обвиняют в особо крупной растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Также экс-замминистра обороны РФ обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Еще одно дело в отношении него связано с растратой при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Ранее сообщалось, что у Иванова нашли долги на миллионы рублей. Задолженность по его кредиту составляет 175 миллионов рублей.